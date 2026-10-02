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02 жовтня 2026, 12:27

"Тепер правил немає": Зеленський розповів про наказ Путіна

02 жовтня 2026, 12:27
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Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали інформацію про скасування Путіним обмежень, які діяли під час попередніх повітряних кампаній Росії

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times, передає RegioNews.

"Він сказав, що тепер правил немає", – заявив президент, посилаючись на розвіддані, зокрема перехоплені повідомлення представників Кремля.

За словами Зеленського, Путін віддав відповідний наказ у вересні, коли Росія почала посилювати повітряні удари по Києву. Зокрема, йдеться про атаки на школи, лікарні та центри обробки даних.

Зеленський зазначив, що отримана українською розвідкою інформація свідчить про зміну підходу Росії до проведення повітряних атак.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що російське виробництво дронів і ракет досі критично залежить від іноземних компонентів, попри спроби Москви повністю локалізувати їхнє виготовлення. Він закликав країни, через які проходять відповідні ланцюги постачання, посилити контроль і санкційний тиск на Росію.

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