Під час бойового завдання загинув пілот МіГ-29 із бригади "Привид Києва"
Під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2026 року загинув український пілот МіГ-29 капітан Марат Редванович Мамбетов. Літак був уражений російською ракетою, пілот катапультувався, але не вижив
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews.
Марат Мамбетов виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту та завдавав ракетно-бомбових ударів по російських військах.
"Сьогодні, 1 жовтня 2026 року, у бою загинув ще один український захисник. На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив", — повідомили у Повітряних силах.
Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху", — зазначили у Повітряних силах.
Нагадаємо, що на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач.