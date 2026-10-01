16:10  01 жовтня
Вбивство Фаріон: Зінченко отримав вирок
08:49  01 жовтня
На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий
10:26  01 жовтня
На Полтавщині п'яний водій на іномарці врізався у паркан: є травмовані
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2026, 18:49

Під час бойового завдання загинув пілот МіГ-29 із бригади "Привид Києва"

01 жовтня 2026, 18:49
Читайте также на русском языке
Фото: Повітряні Сили
Читайте также
на русском языке

Під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2026 року загинув український пілот МіГ-29 капітан Марат Редванович Мамбетов. Літак був уражений російською ракетою, пілот катапультувався, але не вижив

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews.

Марат Мамбетов виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту та завдавав ракетно-бомбових ударів по російських військах.

"Сьогодні, 1 жовтня 2026 року, у бою загинув ще один український захисник. На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив", — повідомили у Повітряних силах.

Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху", — зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, що на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
МіГ-29 пілот загибель
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
Росія атакувала Україну 97 дронами: ППО знищила та подавила 78
01 жовтня 2026, 21:14
На Львівщині працівниця дитсадка побила 2-річну дівчинку, бо вона не попросилася в туалет
01 жовтня 2026, 20:43
Підроблені держакти та незаконна реєстрація: на Київщині підозрюють реєстраторку
01 жовтня 2026, 20:16
Під Ужгородом масштабна пожежа на сміттєзвалищі: горить свіже сміття
01 жовтня 2026, 19:54
Удар по Південному мосту: зміна всіх правил гри
01 жовтня 2026, 19:35
Понад 35 влучань: у Херсоні російські обстріли пошкодили краєзнавчий музей
01 жовтня 2026, 19:34
На Житомирщині військового засудили за смертельний теракт
01 жовтня 2026, 19:20
Вбивство 17-річної дівчини на Київщині: справу 28-річного чоловіка передали до суду
01 жовтня 2026, 18:57
У Харкові поліція розслідує порушення недоторканності приватного життя 22-річної жінки
01 жовтня 2026, 18:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Борислав Береза
Всі блоги »