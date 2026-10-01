Під час бойового завдання загинув пілот МіГ-29 із бригади "Привид Києва"

Фото: Повітряні Сили

Під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2026 року загинув український пілот МіГ-29 капітан Марат Редванович Мамбетов. Літак був уражений російською ракетою, пілот катапультувався, але не вижив

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews .

Марат Мамбетов виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту та завдавав ракетно-бомбових ударів по російських військах.

"Сьогодні, 1 жовтня 2026 року, у бою загинув ще один український захисник. На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив", — повідомили у Повітряних силах.

Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху", — зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, що на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач.