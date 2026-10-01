В Фастове суд обязал передать в коммунальную собственность два укрытия на 200 человек

Фото: Киевская областная прокуратура

В Фастове Киевской области два объекта гражданской защиты, которые долгое время имели статус бесхозного имущества, передадут в коммунальную собственность

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Соответствующие иски Фастовской окружной прокуратуры удовлетворил Хозяйственный суд Киевской области.

Речь идет о хранилище и укрытии, право коммунальной собственности на которые должны зарегистрировать после решения суда.

Прокуратура обратилась в суд, поскольку такие объекты должны использоваться по прямому назначению для защиты людей во время воздушных тревог. Из-за отсутствия надлежаще оформленного права собственности их полноценное использование было усложнено.

Хозяйственный суд Киевской области согласился с доводами прокуроров и удовлетворил иски.

После регистрации права коммунальной собственности защитными сооружениями могут пользоваться жильцы многоквартирных домов, в которых они расположены.

Общая вместимость двух укрытий составляет 200 человек, их площадь — 152 квадратных метра. Оценочная стоимость объектов – 4,3 млн гривен.

Надлежащее оформление и использование защитных сооружений в условиях регулярных ракетных и дроновых атак является важной составляющей безопасности населения.

Напомним, что в Киеве правоохранители проверяют возможное нарушение безопасности. Речь идет о студентах, которых не пускали в укрытие.