Удар по енергооб'єктах і житлових будинках: Зеленський розповів про наслідки атаки РФ

Фото: ДСНС Одещини

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, у Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки.

На Одещині внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна.

Під російськими ударами також були Київська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Волинська та Рівненська області.

Зеленський зазначив, що українські сили протиповітряної оборони цієї ночі знищували повітряні цілі, зокрема балістичні ракети.

Президент також подякував США, Норвегії, Франції та Німеччині за підтримку української ППО, зокрема за комплекси NASAMS та ракети до них.

За його словами, роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають.

Нагадаємо, в ніч на 29 вересня РФ атакувала Україну протикорабельною ракетою Циркон/Онікс, двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 152 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях.