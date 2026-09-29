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29 сентября 2026, 13:26

В Ровно спасли 15-летнего парня после передозировки метадоном

29 сентября 2026, 13:26
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровно медикам удалось спасти 15-летнего парня, оказавшегося в критическом состоянии из-за передозировки метадона

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Как рассказал врач Александр Дейнеко, жизнь подростка удалось спасти благодаря бдительности людей, вовремя заметивших, что ему стало плохо, и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи.

Медик также обнародовал результат экспресс-теста, подтвердившего наличие метадона в организме парня.

Врач отметил, что метадон является синтетическим опиоидом. Его передозировка может вызвать угнетение центральной нервной системы, остановку дыхания и представлять угрозу жизни.

Напомним, в Ровенской области женщина привлекала троих детей в наркоторговлю. По ее указанию дети передавали покупателям психотропы и забирали деньги. Злоумышленницу будут судить за торговлю людьми и сбыт особо опасного психотропного вещества PVP с привлечением малолетних детей.

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