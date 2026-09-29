Лишить Потапа звания "Заслуженный артист": Зеленский поручил рассмотреть петицию

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Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров и Службе безопасности рассмотреть петицию о лишении рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап, звания "Заслуженный артист Украины"

Ответ главы государства на петицию был обнародован 28 сентября на сайте электронных петиций Офиса Президента, передает RegioNews.

Петиция с требованием лишить Потапа государственного звания появилась 28 августа. Уже 3 сентября она набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения президентом.

Автор петиции Екатерина Таран просила проверить публичную деятельность Потапенко и, в случае наличия законных оснований, инициировать лишение его государственной награды.

Зеленский пояснил, что звание "Заслуженный артист Украины" – это государственная награда. Лишить ее можно, в частности, по решению СНБО или на основании обвинительного приговора суда.

Санкции могут быть применены, если человек популяризирует или пропагандирует Россию или ее представителей, создает положительный образ государства-агрессора или оправдывает оккупацию украинских территорий.

Предложения по применению таких санкций в СНБО могут подавать Кабмин и СБУ.

В связи с этим Зеленский направил петицию премьер-министру Сергею Корецкому и временному исполняющему обязанности главы СБУ генерал-майору Александру Покладу. Президент попросил их в рамках компетенции проработать поднятый в петиции вопрос в соответствии с законодательством.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада не поддержала обращение к президенту Владимиру Зеленскому по поводу лишения рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап, звания "Заслуженный артист Украины".

В августе 2026 года Потап и Настя Каменских опубликовали видео, в котором с иронией высказались об использовании русского языка и свободы. После критики Каменских пояснила, что продолжает общаться на русском, поскольку говорит на нем с детства.