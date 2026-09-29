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29 сентября 2026, 14:28

Рабочее место для ветерана или человека с инвалидностью: как получить деньги от государства

29 сентября 2026, 14:28
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Работодатели, физические лица-предприниматели и самозанятые ветераны могут получить компенсацию от государства за расходы на обустройство рабочих мест для ветеранов и людей с инвалидностью

Об этом информирует общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Речь идет о приобретении специальной мебели, адаптированного оборудования, техники и программного обеспечения, необходимых для создания безопасного и доступного рабочего пространства.

Программа предусматривает компенсацию затрат на обустройство рабочих мест для работников с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов.

Подать заявку на получение выплат можно через "Дию" или в центре занятости. После одобрения средства должны поступить в течение нескольких дней.

Подробный алгоритм действий и условия получения компенсации объяснила представительница Хмельницкого областного отделения ОО "Захист Держави" Оксана Андрейчик.

При необходимости помощь с оформлением документов или юридическую консультацию можно получить у юристов ОО "Захист Держави" в Хмельницком и районных центрах организации.

Напомним, в Украине была изменена процедура оформления статуса участника боевых действий. Теперь для внесения в Единый государственный реестр ветеранов войны информацию о непосредственном участии военнослужащего в выполнении боевых задач установили четкий срок – 5 календарных дней.

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Украина выплаты ветераны государство люди с инвалидностью ГО Захист Держави рабочее место
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