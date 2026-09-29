Рабочее место для ветерана или человека с инвалидностью: как получить деньги от государства
Работодатели, физические лица-предприниматели и самозанятые ветераны могут получить компенсацию от государства за расходы на обустройство рабочих мест для ветеранов и людей с инвалидностью
Об этом информирует общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.
Речь идет о приобретении специальной мебели, адаптированного оборудования, техники и программного обеспечения, необходимых для создания безопасного и доступного рабочего пространства.
Программа предусматривает компенсацию затрат на обустройство рабочих мест для работников с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов.
Подать заявку на получение выплат можно через "Дию" или в центре занятости. После одобрения средства должны поступить в течение нескольких дней.
Подробный алгоритм действий и условия получения компенсации объяснила представительница Хмельницкого областного отделения ОО "Захист Держави" Оксана Андрейчик.
При необходимости помощь с оформлением документов или юридическую консультацию можно получить у юристов ОО "Захист Держави" в Хмельницком и районных центрах организации.
Напомним, в Украине была изменена процедура оформления статуса участника боевых действий. Теперь для внесения в Единый государственный реестр ветеранов войны информацию о непосредственном участии военнослужащего в выполнении боевых задач установили четкий срок – 5 календарных дней.