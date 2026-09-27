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27 сентября 2026, 18:35

От эвакуации к бою: в Украине запускают "Армию роботов"

27 сентября 2026, 18:35
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В Украине объявили о запуске проекта "Армия роботов", который должен масштабировать применение роботизированных систем на фронте и минимизировать риски для жизни украинских военных

Об этом сообщил эксминистр обороны Михаил Федоров на конференции IT Arena во Львове, передает RegioNews.

По его словам, после масштабирования "Армии дронов" следующим ключевым технологическим направлением должна стать роботизация войны. Главная цель – постепенно передать самые опасные задачи на передовой от людей автоматизированным комплексам.

Работизированные системы планируют привлекать для:

  • эвакуации раненых,
  • доставки боеприпасов и провизии на позиции,
  • минирования и разминирования территорий,
  • разведки,
  • защиты рубежей,
  • поражения враждебных целей.

Отдельное направление проекта – гуманоидные работы. По словам Федорова, они могут выполнять относительно простые задания, в частности, перезаряжать пулемет, заменять батарею или устанавливать сенсор.

Перед проектом была поставлена и конкретная цель. В течение первых шести месяцев команда планирует добиться первого боевого результата с применением гуманоидного робота. А в течение 12 месяцев – провести операцию по штурму позиции без участия пехоты, где наиболее опасные задачи будут выполнять роботизированные системы.

Федоров подчеркнул, что "Армия роботов" должна функционировать как полноценная экосистема. Она предполагает привлечение инвестиций в отечественные defense tech-компании, разработку собственных технологических решений, проведение R&D, совместные испытания с военными и оперативное внедрение эффективных разработок на передовой.

Проект планируют развивать по аналогии с "Армией дронов", которую в Украине запустили в 2022 году.

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