Россия атаковала Киев: в Голосеевском районе попадание в здание
В Голосеевском районе Киева зафиксировали попадание в четырехэтажное нежилое здание
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, речь идет об административном здании.
Экстренные службы направляются на место происшествия. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, в ночь на 27 сентября российские войска снова атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки в столице погиб мужчина. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА загорелось одноэтажное здание станции технического обслуживания.
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