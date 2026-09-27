Россияне ударили по Сумам тремя КАБами: погибли 16-летняя девушка и пожилая женщина

Фото: Сумская ОВА

В воскресенье, 27 сентября, в результате очередного российского удара по Сумам погибли два человека. Среди погибших – 16-летняя девушка и пожилая женщина

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, еще пять человек пострадали, среди них один ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские войска атаковали город тремя управляемыми авиабомбами. Один из ударов произошел у здания центра поддержки семей и детей. Здание получило повреждения. К моменту атаки посетителей в ней не было.

Напомним, в ночь на 27 сентября российские войска снова атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки в столице погиб мужчина. В Соломенском районе в результате попадания БпПЛА загорелось одноэтажное здание станции технического обслуживания.

Кроме того, утром русские войска дважды атаковали дата-центр в Киеве. В результате первого удара пострадали три человека, среди них двое детей.