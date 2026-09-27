Від евакуації до бою: в Україні запускають "Армію роботів"

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В Україні оголосили про запуск проєкту "Армія роботів", який має масштабувати застосування роботизованих систем на фронті та мінімізувати ризики для життя українських військових

Про це повідомив ексміністр оборони Михайло Федоров під час конференції IT Arena у Львові, передає RegioNews.

За його словами, після масштабування "Армії дронів" наступним ключовим технологічним напрямом має стати роботизація війни. Головна мета –поступово передати найнебезпечніші завдання на передовій від людей до автоматизованих комплексів.

Роботизовані системи планують залучати для:

евакуації поранених,

доставки боєприпасів і провізії на позиції,

мінування та розмінування територій,

проведення розвідки,

захисту рубежів,

ураження ворожих цілей.

Окремий напрям проєкту – гуманоїдні роботи. За словами Федорова, вони можуть виконувати відносно прості завдання, зокрема перезаряджати кулемет, замінювати батарею або встановлювати сенсор.

Перед проєктом поставили й конкретні цілі. Протягом перших шести місяців команда планує досягти першого бойового результату із застосуванням гуманоїдного робота. А протягом 12 місяців – провести операцію зі штурму позиції без участі піхоти, де найбільш небезпечні завдання виконуватимуть роботизовані системи.

Федоров наголосив, що "Армія роботів" має функціонувати як повноцінна екосистема. Вона передбачає залучення інвестицій у вітчизняні defense tech-компанії, розробку власних технологічних рішень, проведення R&D, спільні випробування з військовими та оперативне впровадження ефективних розробок на передовій.

Проєкт планують розвивати за аналогією з "Армією дронів", яку в Україні запустили у 2022 році.

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