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27 сентября 2026, 14:55

В Донецке поражено место запуска ударных БпЛА россиян: есть попадания и по складам

27 сентября 2026, 14:55
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Иллюстрация: Генштаб
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26 сентября и в ночь на 27 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов русской армии

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

В Донецке Донецкой области поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Также в Крепенском и Луганске Луганской области поражены два состава боеприпасов.

Кроме того, в Ровеньках Луганской области поражен состав материально-технического обеспечения, а в Новоамвросиевском Донецкой области – состав горюче-смазочных материалов.

В Силах обороны отметили, что поражение мест хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА является одним из приоритетных направлений боевой работы. Такие объекты поражают для понижения способностей русской армии использовать ударные беспилотные системы.

Работа по ключевым военным целям российских войск продолжается, подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили, что в ночь на 26 сентября подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарского края России поражен нефтеперерабатывающий завод. На территории произошел пожар.

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Генштаб Донецкая область Луганская область склады БПЛА Силы обороны
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