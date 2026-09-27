В Дарницком районе Киева дрон попал в девятиэтажку
В Дарницком районе Киева российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом
Об этом сообщила КМВА, передает RegioNews.
Столичный мэр Виталий Кличко уточнил, что попадание зафиксировано на уровне 4-5 этажей.
Пока известно об одной пострадавшей женщине
На месте работают соответствующие службы.
Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева зафиксировали попадание в четырехэтажное нежилое здание.
Кроме того, в ночь на 27 сентября российские войска снова атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки в столице погиб мужчина.
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