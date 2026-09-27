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27 сентября 2026, 13:58

РФ дважды атаковала Камышеваху: погиб мужчина, повреждены 10 домов

27 сентября 2026, 13:58
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Фото: ГСЧС Запорожье
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Ночью российские войска атаковали поселок Камышеваха Запорожского района. В результате обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека пострадали

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Вражескими ударами повреждены 10 жилых домов, еще один дом полностью разрушен. В одном из зданий возник пожар.

Утром 27 сентября россияне повторно ударили по Камышувахе. В результате атаки снова возник пожар.

Во время обследования территории спасатели обнаружили женщину, оказавшуюся заблокированной в одной из квартир. Необычные помогли ей выбраться.

Спасатели ликвидировали возгорание. На месте работали все необходимые экстренные службы.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 989 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области. Погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

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