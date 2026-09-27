Путин собирает деньги на войну: что означает новое повышение налогов в России

Путин не стратег. Путин тактик. Ему нужны деньги, чтобы дотянуть до зимы

Путин не стратег. Путин тактик. Ему нужны деньги, чтобы дотянуть до зимы

Фото: РосСМИ

Прошли псевдовыборы в России. И Путин эскалирует. Однако не ожидаемой мобилизацией, а поднятием налогов для россиян.

И это именно эскалация. Потому что война всегда о деньгах. О ресурсах. И россиянам никто не дает в мире денег. Ни грантами, ни взаймы. Ни замороженными украинскими активами. В результате россияне всегда могут полагаться исключительно на собственные ресурсы. А они ограничены. Запасы нефтедолларов исчерпаны. И пришло время обратиться к долларам в карманах россиян. Потому что они накопили жирок за последние несколько десятилетий. И сейчас пришло время платить.

В результате после выборов Путин принял непопулярное решение. Непопулярно тупо для всех россиян. А не только для тех, кто готов был снова бежать в Грузию.

И это неприятно. С одной стороны. Ибо свидетельствует как раз об эскалации. А с другой стороны, подтверждает мнение об ограниченности ресурсов и истощении экономики России. И хоть и даст деньги на завтра, но увеличит истощение на послезавтра. Ибо деньги, которые отнимут у россиян, перейдут на оружие и сгорят в полях Донбасса. Не дадут экономического эффекта. Не станут инвестициями. Это повлияет как на экономическое положение, так и настроение. А ухудшение настроений в свою очередь окажет негативное влияние на экономику. И снова приведет к истощению.

Путин не стратег. Путин тактик. Ему нужны деньги, чтобы дотянуть до зимы. Затем дотянуть до выборов во Франции. Потом до чего еще дотянуть.

Ставя на черного лебедя для Украины, Путин постоянно истощает экономику России. И ослабляю свою позицию. А Черный лебедь не прилетает. Даже Трамп не стал критическим фактором, хотя с ним Путину безумно повезло и продолжает везти.

И на таком фоне Украине важно не тратить конкурентное преимущество. А именно доступ к деньгам. Ибо собственных денег нам точно не хватит. И нужно иметь доступ к деньгам, которые контролируют наши друзья. И в первую очередь к российским замороженным активам. А там лежит еще 250 млрд долларов. И поэтому украинским властям очень нужно демонстрировать успехи на пути выполнения обязательств. Чтобы мы могли отвечать на эскалацию Путина. Потому что Путин эскалирует деньгами. И мы будем отвечать деньгами. Но налогами мы многого не соберем. А вот мир может сброситься. И здесь нужно, чтобы мир был к этому готов. И нужно спешить. До тех же выборов во Франции. Чтобы гарантировать себе поддержку, пока во власти во Франции лояльные к нам политики. По крайней мере, более лояльны к нам, чем к Путину.

У Украины есть поддержка. И это то, что отличает нас от России. И очень тупо было бы упустить такое конкурентное преимущество.