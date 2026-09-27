На Львовщине в горящем автомобиле обнаружили тело человека
В субботу, 26 сентября, в 23:19 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Елиховичи Золочевского района. Загорелся легковой автомобиль Daewoo Nexia
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.
На момент прибытия удивителей автомобиль был полностью охвачен огнем. На месте пожара спасатели обнаружили тело человека без признаков жизни.
Пожар локализовали в 23:32, а в 23:40 полностью ликвидировали.
Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, на Буковине микроавтобус влетел в ВАЗ, за рулем которого находился 71-летний местный житель. В результате ДТП пенсионер получил травмы. Его госпитализировали медики.
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