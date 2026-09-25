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25 сентября 2026, 18:59

187 видео с детской порнографией: в Киеве мужчина подозревают в сексуальном насилии в отношении племянника

25 сентября 2026, 18:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Киеве 25-летнему мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении малолетнего племянника, его развращении, а также приобретении, хранении и изготовлении детской порнографии

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры Киева мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, стражи порядка обратили внимание на киевлянина после того, как установили факт загрузки им из интернета видеофайлов с детской порнографией. Во время обыска у мужчины было обнаружено и изъято 187 таких видеозаписей.

Кроме того, в его мобильном телефоне правоохранители обнаружили фотографии малолетнего мальчика, который оказался племянником подозреваемого. Фотографии датированы маем 2025 года – на тот момент ребенку было четыре года. Пока мальчику шесть лет.

Во время работы с психологами ребенок рассказал о противоправных действиях своего дяди. По данным следствия, мужчина также запрещал мальчику рассказывать о происходящем.

Правоохранители установили, что подозреваемый проживал вместе с матерью. Ее малолетний внук – племянник мужчины – приходил к ним в гости. По версии следствия, когда бабушке не было дома и ребенок оставался с подозреваемым наедине, он совершал по отношению к мальчику действия сексуального характера и фиксировал их на мобильный телефон.

21 сентября 2026 года мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего 14 лет, развращении малолетнего лица, а также получении доступа к детской порнографии, его приобретении, хранении и изготовлении, в частности с принуждением малолетнего лица к его созданию.

Досудебное расследование продолжается. Окончательную правовую оценку действиям подозреваемого должны предоставить в рамках уголовного производства, а его вину установить суд.

Напомним, что в Черновицкой области задержан мужчина, который насиловал 11-летнюю девочку. Жертвой была его падчерица.

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