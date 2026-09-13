Пограничники разнесли российский "Град"
Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику на фронте. Пограничники показали свежие кадры
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу беспилотных систем PRIME 5 пограничного отряда. Украинские военные обнаружили российскую РСЗО "Град", которая двигалась по дороге, а затем скрылась среди деревьев.
"В пусковой установке оставались реактивные снаряды, поэтому после попадания "Град" взорвался в воздухе. Без внимания не остался и склад находившегося рядом боеприпасов неуправляемых реактивных снарядов", - рассказали пограничники.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров", базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.
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