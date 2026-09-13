Пограничники разнесли российский "Град"

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу беспилотных систем PRIME 5 пограничного отряда. Украинские военные обнаружили российскую РСЗО "Град", которая двигалась по дороге, а затем скрылась среди деревьев.

"В пусковой установке оставались реактивные снаряды, поэтому после попадания "Град" взорвался в воздухе. Без внимания не остался и склад находившегося рядом боеприпасов неуправляемых реактивных снарядов", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров", базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.