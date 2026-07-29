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29 июля 2026, 10:08

50 тысяч после плена: кто из военных имеет право на выплату

29 июля 2026, 10:08
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Военнослужащие, освобожденные из плена, могут получить государственную денежную выплату

Об этом сообщает общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Юрист Мукачевской ячейки ОО рассказал, кому назначают помощь, при каких условиях ее выплачивают и когда выплаты могут прекратить.

Речь идет о выплате в размере 50 000 гривен для освобожденных из плена военных. В некоторых случаях сумма помощи может составлять 100 000 гривен.

Право на выплату имеют военнослужащие, освобожденные из плена и отвечающие определенным государством условиям. Решение о назначении помощи принимается после проверки необходимых документов.

Получить консультацию по вопросам оформления выплат можно по телефону +380 (66) 005 81 38 или обратившись в ГО "Захист Держави":

  • Ужгород (пл. Корятовича, 1, оф. 7),
  • Мукачево (ул. Недецеи, 11А),
  • Виноградов (ул. Шевченко, 88),
  • Хуст (ул. Бориса Джонсона, 5).

Напомним, ранее в Ровно представили образовательную программу "Защита Украины", которая предусматривает бесплатное обучение для ветеранов и участников боевых действий и открывает возможность обрести новую профессию в образовательной сфере.

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