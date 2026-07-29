50 тысяч после плена: кто из военных имеет право на выплату

Иллюстративное фото: из открытых источников

Военнослужащие, освобожденные из плена, могут получить государственную денежную выплату

Об этом сообщает общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Юрист Мукачевской ячейки ОО рассказал, кому назначают помощь, при каких условиях ее выплачивают и когда выплаты могут прекратить.

Речь идет о выплате в размере 50 000 гривен для освобожденных из плена военных. В некоторых случаях сумма помощи может составлять 100 000 гривен.

Право на выплату имеют военнослужащие, освобожденные из плена и отвечающие определенным государством условиям. Решение о назначении помощи принимается после проверки необходимых документов.

Получить консультацию по вопросам оформления выплат можно по телефону +380 (66) 005 81 38 или обратившись в ГО "Захист Держави":

Ужгород (пл. Корятовича, 1, оф. 7),

Мукачево (ул. Недецеи, 11А),

Виноградов (ул. Шевченко, 88),

Хуст (ул. Бориса Джонсона, 5).

Напомним, ранее в Ровно представили образовательную программу "Защита Украины", которая предусматривает бесплатное обучение для ветеранов и участников боевых действий и открывает возможность обрести новую профессию в образовательной сфере.