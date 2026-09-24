Сибига заявил, что Путин ответил на призывы к перемирию новыми ударами

Фото: Офис Президента

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Путин ответил на призывы мировых лидеров прекратить войну и согласиться на перемирие новыми ударами по Украине

Об этом он написал в соцсети Х, передает RegioNews.

По словам Сибиги, на Неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мировые лидеры и дипломаты призвали Россию прекратить войну. В то же время этой ночью российские войска нанесли мощные баллистические удары по Киеву, Одессе и другим украинским городам.

Сибига подчеркнул, что усиление российских атак, по его словам, свидетельствует о необходимости сопровождать дипломатические усилия давлением на Россию и поддержкой обороны Украины.

"Именно поэтому наши переговоры сосредоточены на шагах по закрытию неба и защите людей от российского баллистического террора. Я рассчитываю на то, что наши партнеры как можно быстрее выполнят договоренности, достигнутые в ходе интенсивных переговоров на этой неделе", – подчеркнул министр.

Напомним, в ночь на 24 сентября РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.