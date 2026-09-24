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24 сентября 2026, 10:47

Россия атаковала ферму в Харьковской области: уже 7 погибших и 12 раненых

24 сентября 2026, 10:47
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Фото: Национальная полиция
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Утром российские войска атаковали агропредприятие в Старой Гнилице Харьковской области. В результате удара погибли люди, еще 12 получили ранения

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, количество погибших в результате атаки на ферму в Старой Гнилице возросло до шести. Среди погибших – двое мужчин и четыре женщины.

Еще 12 человек пострадали. Всем раненым оказывается медицинская помощь, а профильные службы продолжают работать на месте атаки.

В то же время премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о семи погибших в результате удара по агропредприятию.

Напомним, по данным ОВА, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по восьми населенным пунктам Харьковской области. Было известно, что в результате обстрелов погибли шесть человек, еще десять пострадали.

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