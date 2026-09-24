Фото: ГСЧС

После ночного вражеского обстрела в одном из районов столицы обнаружили обломки вражеской ракеты "Искандер-М"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Боевая часть ракеты лежала между многоэтажками.

С помощью тяжелой пиротехнической машины и манипулятора саперы изъяли остатки боеприпаса и транспортировали для дальнейшего обезвреживания.

Спасатели еще раз напоминают гражданам о правилах безопасности: в случае обнаружения подозрительных предметов или обломков ни в коем случае нельзя к ним подходить или трогать их – следует немедленно звонить по телефону 101 или 102.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев . В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.

Утром в Дарницком районе столицы в результате вражеского попадания загорелись припаркованные автомобили .