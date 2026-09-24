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24 вересня 2026, 10:35

Сибіга заявив, що Путін відповів на заклики до перемир'я новими ударами

24 вересня 2026, 10:35
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Фото: Офіс Президента
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Путін відповів на заклики світових лідерів припинити війну та погодитися на перемирʼя новими ударами по Україні

Про це він написав у соцмережі Х, передає RegioNews.

За словами Сибіги, під час Тижня високого рівня 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН світові лідери та дипломати закликали Росію припинити війну. Водночас цієї ночі російські війська завдали потужних балістичних ударів по Києву, Одесі та інших українських містах.

Сибіга наголосив, що посилення російських атак, за його словами, свідчить про необхідність супроводжувати дипломатичні зусилля тиском на Росію та підтримкою оборони України.

"Саме тому наші переговори зосереджені на кроках із закриття неба та захисту людей від російського балістичного терору. Я розраховую на те, що наші партнери якнайшвидше виконають домовленості, досягнуті під час інтенсивних переговорів цього тижня", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

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