Фото: ГВА

Ночью 24 сентября враг совершил атаку на город. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

В результате удара повреждена крыша и часть верхнего этажа медучреждения. Кроме того, выбиты окна в 10 близлежащих домах и здании школы.

Коммунальщики с ночи работали на месте. Улица уже расчищена, а в поврежденном жилом секторе закрыли оконные проемы.

На месте жителям оказывают консультации по получению компенсации за поврежденное имущество в рамках госпрограммы "єВідновлення" и городской программы "Несокрушимая Одесса". Специалисты помогают оформлять необходимые документы и объясняют дальнейший порядок действий.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.