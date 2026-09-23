Пограничники разнесли "Град", который россияне старательно прятали
Украинские военные продолжают уничтожать врага. Пограничники показали новые кадры с фронта
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Эти кадры были сделаны в Южном направлении. Россияне спрятали реактивную систему залпового огня с тремя направляющими для ракет системы "Град" прямо в здании. Украинским защитникам это не помешало нанести точный удар.
Кроме того, украинские военные сожгли два легковых автомобиля и одну бронированную машину, а также выкурили окупантов из более десятка замаскированных укрытий.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
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