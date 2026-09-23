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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
23 сентября 2026, 22:50

Призыв к РФ прекратить огонь: США не поддержали заявление ЕС – что это значит

23 сентября 2026, 22:50
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23 сентября 50 стран и Европейский Союз сделали в ООН совместное заявление в поддержку Украины в ООН, в котором призвали России к прекращению огня
23 сентября 50 стран и Европейский Союз сделали в ООН совместное заявление в поддержку Украины в ООН, в котором призвали России к прекращению огня
Фото из открытых источников
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В заявлении напоминается, что с марта 2025 Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. "Мы призываем Россию наконец сделать то же – это необходимый шаг на пути к конструктивной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", – говорится в тексте заявления.

С точки зрения классических стандартов дипломатии и проявления партнерской солидарности с Украиной все это правильно.

Но посмотрим на это с точки нынешней переговорной ситуации и тактики переговорного процесса. Как это будут восприниматься в Кремле? К сожалению, это будут воспринимать как проявление слабости. Точно также там уже давно воспринимают очередные призывы Зеленского о готовности к встрече с Путиным. Мне кажется, что Пескову уже нравится комментировать эти заявления с откровенным сарказмом.

Кто-то скажет, а нам пофиг, как это воспринимают в Кремле. Тоже вроде бы правильно, но тогда вообще не следует делать призывов к России.

Призывы к прекращению войны или хотя бы к прекращению огня должны раздаваться от посредников, от тех, кто инициирует мирные переговоры, а не от конфликта. Мы при этом можем выражать готовность к переговорам. Именно такую тактику мы демонстрируем в дискуссии о так называемом энергетическом перемирии. Мы готовы к переговорам, но не собираемся прекращать огонь в одностороннем порядке и продолжаем удары по российским НПЗ.

Если одна сторона войны предлагает прекратить боевые действия, другая сторона войны начинает считать, что ее противник слабеет и не может продолжать сопротивление. Что тогда он будет делать? Соглашаться на переговоры или усиливать военное давление? Вопрос сугубо риторический. И ответ на него со стороны России мы видим каждый день.

Это не значит, что нужно отказаться от инициирования мирных переговоров. Но делать это должны не мы и наши союзники, а посредники или международные организации.

И еще одна важная деталь по этому заявлению. Это заявление не поддержали США. Хотя самое совместное с США в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня как первый шаг для прекращения войны.

Это также не означает, что США против прекращения огня, хотя именно сейчас, возможно, они не верят в полное прекращение огня между Россией и Украиной. Их главный мотив – демонстрация нейтральной позиции, роли посредника, а не партнера Украины. Нам вряд ли это нравится. Но ничего нового в этой позиции нет. Это официальная позиция США с февраля прошлого года, и она проявлялась неоднократно по отношению к подобным документам.

Из этого не следует делать вывод, что Штаты при Трампе против Украины. Ни они не против Украины, но и не за Украину. Нам не нужно ссориться с США, но и не следует воспринимать Соединенные Штаты как полноценного партнера Украины (возможно временно). Однако активно сотрудничать с США в переговорном процессе нам нужно. Других движущих сил переговорного процесса о завершении российско-украинской войны, кроме США, на данный момент нет.

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Украина РФ США война ЕС
 
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