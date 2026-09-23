Дебош и угрозы изнасилованием: В Кривом Роге мужчина бросался на прохожих, потому что хотел есть

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел на 96-м квартале Кривого Рога. Там один из мужчин вел себя очень агрессивно

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В социальных сетях местные жители поделились кадрами и деталями. Они рассказали, что неизвестный мужчина среди бела дня целенаправленно бил ногами роллет коммерческого помещения. Аргументировал свое поведение он тем, что хотел есть.

Впоследствии мужчина начал угрожать изнасилованием женщинам, оказавшимся рядом. Испуганные местные жители обратились в полицию с заявлением. Оказалось, что у мужчины есть медицинские проблемы. Предварительно, он якобы скрылся из специализированного психиатрического диспансера еще год назад и все это время находился без внимания врачей.

Известно, что его снова изолировали и отправили в профильное учреждение.

Напомним, что в Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство двух арендаторов. Во время конфликта он ранил 43-летнего мужчину металлическими ножницами и ножом, а 58-летнюю женщину в лицо.