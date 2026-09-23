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23 сентября 2026, 22:55

Правительство увеличило максимальную сумму льготных кредитов для оборонных предприятий

23 сентября 2026, 22:55
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Фото иллюстративное
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Кабинет Министров расширил программу поддержки украинской оборонной промышленности. Максимальную сумму льготного кредитования для предприятий увеличили в пять раз - со 100 млн до 500 млн грн

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

Цель программы — масштабировать производство и увеличить выпуск украинского вооружения для нужд фронта.

Предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн. грн. на пополнение оборотного капитала. Кредиты будут предоставляться по льготным ставкам — 5–10% годовых, в зависимости от суммы займа.

Отдельно предусмотрено льготное финансирование инвестиционных проектов, необходимых для развития производства. Такие кредиты будут доступны по ставке 5% годовых.

Программа будет работать через Национальное учреждение развития и будет финансироваться в пределах уже предусмотренных бюджетных средств.

Правительство ожидает, что расширение программы позволит оборонным предприятиям увеличить производственные мощности и нарастить выпуск вооружения для украинских войск.

Напомним, что Кабинет Министров направит более 157 млн. грн. из резервного фонда на восстановление и защиту энергетических объектов в Сумской и Херсонской областях.

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