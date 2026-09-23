Бензин застыл, дизель – падает: что происходит с ценниками на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Дизель после продолжительного подорожания начал понемногу дешеветь
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 23 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,55 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 89,26 гривны за литр (+0,03 гривны);
- бензин А-92 – 85,93 гривны за литр (+0,05 гривны);
- дизтопливо – 98,50 гривны за литр (-0,01 гривны);
- автогаз – 43,93 гривны за литр (+0,02 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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