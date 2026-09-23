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23 вересня 2026, 09:28

"Їжа не повинна бути зброєю": Каллас відреагувала на атаки РФ на українське зерно

23 вересня 2026, 09:28
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Фото: з відкритих джерел
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Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала Росію припинити атаки на українське зерно в Чорному морі, щоб відновити експорт та запобігти глобальній продовольчій кризі

Про це Каллас заявила під час відкриття тематичного заходу на Генеральній асамблеї ООН, передає RegioNews.

"Зерно з України годує людей по всьому світу. Але Росія блокує експорт через Чорне море і навмисно спричиняє глобальну продовольчу кризу. ЄС закликає припинити атаки та відновити потік зерна. Їжа ніколи не повинна використовуватися як знаряддя війни", – заявила Каллас.

За її словами, наслідки російської агресії стосуються не лише України, адже країна є одним із ключових аграрних експортерів у світі.

Зокрема, Україна забезпечує близько 15% світового експорту кукурудзи, 10% пшениці, 15-20% ячменю та близько 50% соняшникової олії. Майже 90% цієї продукції транспортується Чорним морем.

Каллас зазначила, що ЄС шукає додаткові можливості для зберігання зерна в Україні, підтримує фермерів, а також малий і середній аграрний бізнес. Крім того, Євросоюз працює над полегшенням перетину кордону для вантажів.

Нагадаємо, 22 вересня Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели двосторонню зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН високого рівня. Вона тривала 40 хвилин.

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