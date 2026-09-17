Зеленский назначил и. о. генерального прокурора
Президент Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора Украины Антона Ковальского
Соответствующий указ №946/2026 обнародован на сайте президента, передает RegioNews.
Указ был подписан 17 сентября.
"Положить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", – говорится в документе.
В июле 2025 года Ковальский возглавил Хмельницкую областную прокуратуру. До этого, с сентября 2020 по октябрь 2021 года, он занимал должность заместителя руководителя Винницкой областной прокуратуры, а с ноября 2021 года – руководителя Черновицкой областной прокуратуры.
Напомним, 15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующее решение согласовала Верховная Рада.
Утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.
Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.
Впоследствии стало известно, что генпрокурор выехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.
Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил журналистам, что не получал подозрения, о подписании которого ранее говорил отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко. Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никто из его близких не получал подозрений.
В Офисе генпрокурора также опровергли информацию о подозрениируководителю НАБУ и подчеркнули, что правовых оснований для его объявления не было.