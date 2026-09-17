Фото: Хмельницкая областная прокуратура

Соответствующий указ №946/2026 обнародован на сайте президента, передает RegioNews.

Указ был подписан 17 сентября.

"Положить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", – говорится в документе.

В июле 2025 года Ковальский возглавил Хмельницкую областную прокуратуру. До этого, с сентября 2020 по октябрь 2021 года, он занимал должность заместителя руководителя Винницкой областной прокуратуры, а с ноября 2021 года – руководителя Черновицкой областной прокуратуры.

Напомним, 15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующее решение согласовала Верховная Рада.

Утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор выехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил журналистам, что не получал подозрения, о подписании которого ранее говорил отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко. Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никто из его близких не получал подозрений.

В Офисе генпрокурора также опровергли информацию о подозрениируководителю НАБУ и подчеркнули, что правовых оснований для его объявления не было.