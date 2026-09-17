Мендель заявила, что ее не пустили в Европарламент из-за санкций Зеленского

Скриншот: X/Iuliia Mendel

Бывшую пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель не пустили в здание Европейского парламента, где она должна была выступить на мероприятии о завершении войны в Украине

Об этом Мендель сообщила в соцсети X, передает RegioNews.

По ее словам, ей запретили вход без объяснения причин. Мендель связала это с санкциями, которые недавно Зеленский ввел против нее.

"В день моего выступления мне запретили вход в Европейский парламент. Я напрямую связываю это с санкциями Зеленского. Но выступление все равно состоится, потому что я знаю, что представляю огромную часть общества, которая стремится к миру и хочет быть услышанной", – отметила она.

Мероприятие называлось "Украина. Решиться на мир. Дипломатия, а не эскалация". Его организовал евродепутат от германской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Ганс Нойгофф. Мендель должна была говорить о политических вопросах войны и возможностях ее завершения.

После недопуска в здание Европарламента она заявила, что выступление состоится в формате видеосвязи. Мендель также назвала ситуацию проявлением "самоцензуры" и заявила, что европейские парламентарии якобы не хотят слышать выступающих за мир украинцев.

В пресс-службе Европарламента сообщили "Радио Свобода", что не комментируют частные случаи запрета входа, но добавили, что в институте "действуют правила доступа к помещениям". В то же время чиновник учреждения на условиях анонимности сказал журналистам, что это не уникальная ситуация, а стандартная процедура.

Напомним, 13 сентября Зеленский ввел против Менделя санкции сроком на 10 лет. Юлия Мендель была пресс-секретарем Владимира Зеленского в 2019-2021 годах. После увольнения она постепенно начала публично критиковать деятельность президента и его окружения.

Скандальные заявления Мендель о Зеленском

В мае 2026 года в интервью Такеру Карлсону Мендель заявила, что слышала от людей, которые якобы видели Зеленского в клубах при употреблении наркотиков. По ее словам, речь шла о кокаине. В то же время Мендель подчеркнула, что сама лично этого не видела.

Также она рассказала, что во время работы пресс-секретарем Зеленский якобы мог заходить в ванную перед интервью, а возвращался оттуда "другим человеком" – бодрым и энергичным.

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