Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Відповідний указ №946/2026 оприлюднений на сайті президента, передає RegioNews.

Указ підписаний 17 вересня.

"Покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора", – йдеться у документі.

У липні 2025 року Ковальський очолив Хмельницьку обласну прокуратуру. До цього, із вересня 2020 до жовтня 2021 року, він обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року – керівника Чернівецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, 15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Відповідне рішення погодила Верховна Рада.

Зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив журналістам, що не отримував підозри, про підписання якої раніше говорив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. Керівник САП Олександр Клименко також заявив, що ніхто з його близьких не отримував підозр.

В Офісі генпрокурора також спростували інформацію про підозрукерівнику НАБУ та наголосили, що правових підстав для її оголошення не було.