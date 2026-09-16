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16 вересня 2026, 14:41

Після коледжу – до університету: що важливо знати про відстрочку

16 вересня 2026, 14:41
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Фото: ГО "Захист держави"
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Від коледжу – до університету, але без автоматичного продовження відстрочки. Випускникам фахових коледжів варто врахувати важливий юридичний нюанс: сам вступ до ЗВО ще не означає збереження права на відстрочку від мобілізації

Які документи необхідні та коли саме відновлюється право на відстрочку – пояснює юрист Херсонського обласного осередку ГО "Захист Держави" Олександр Король, передає RegioNews.

Поширеною є практика, коли випускники фахових коледжів помилково вважають, що статус абітурієнта або сам факт подання документів до закладу вищої освіти є підставою для автоматичного продовження дії відстрочки від призову на військову службу. Відповідно до чинного законодавства, зазначене твердження не відповідає дійсності, у зв'язку з чим на етапі вступної кампанії виникає правова невизначеність статусу особи.

Припинення та виникнення права на відстрочку

Як зазначає юрист Олександр Король, відстрочка, надана особі на період навчання в коледжі, підлягає анулюванню з дати видання наказу про відрахування здобувача освіти у зв'язку із завершенням навчання та отриманням диплома. Період між виданням наказу про завершення навчання у коледжі та наказом про зарахування до ЗВО визначається як проміжок часу, протягом якого особа не має офіційного статусу здобувача освіти.

Юридичні ризики перехідного періоду

У зазначений період наявність заяви в електронному кабінеті вступника, успішне складання вступних випробувань (НМТ/ЄВІ) або перебування в рейтингових списках не є правовими підставами для звільнення від мобілізації. У разі відсутності в особи інших законних підстав для отримання відстрочки (за станом здоров'я, сімейними обставинами чи на підставі бронювання) та визнання її придатною до військової служби, вона підлягає призову на загальних підставах. Нове право на відстрочку виникає виключно після видання наказу ректора про зарахування особи до ЗВО.

Порядок збереження та відновлення права на відстрочку

  • Дотримання принципу послідовності здобуття освіти

Необхідно забезпечити умову, за якої вступ до ЗВО передбачає здобуття вищого рівня освіти порівняно з раніше здобутим (наприклад: від рівня фахового молодшого бакалавра до бакалавра).

  • Отримання підтвердних документів

Після успішного проходження вступних випробувань необхідно дочекатися видання офіційного наказу про зарахування до ЗВО та сформувати довідку здобувача освіти за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

  • Оформлення відстрочки

Військовозобов'язана особа має подати нову заяву про надання відстрочки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із долученням підтвердних документів щодо зарахування (особисто або через спеціалізований електронний кабінет).

"Недотримання встановленого порядку або хибне трактування статусу абітурієнта може призвести до настання юридичних наслідків у вигляді призову на військову службу. Гарантією дотримання прав є виключно послідовне здобуття освіти та своєчасне подання документів до уповноважених органів після офіційного зарахування", – підкреслює юрист ГО "Захист Держави" Олександр Король.

Нормативно-правова база

Правова основа для надання відстрочки здобувачам освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, регламентована п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Порядок оформлення відстрочки та вичерпний перелік необхідних документів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

У ГО "Захист Держави" наголошують на необхідності завчасного впорядкування військово-облікових документів та суворого дотримання вимог чинного законодавства перед початком вступної кампанії з метою уникнення правових колізій.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

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університет відтермінування мобілізація коледж законодавство ГО Захист Держави юрист
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