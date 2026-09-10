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10 сентября 2026, 16:53

В "Резерв+" расширили список педагогов, которые могут оформить отсрочку онлайн

10 сентября 2026, 16:53
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Фото: Минобороны
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Учителям и другим педагогическим работникам общеобразовательных учреждений упростили процедуру получения отсрочки от мобилизации

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает RegioNews.

Отныне отсрочку можно оформить онлайн в приложении "Резерв+". Больше нет необходимости собирать бумажные документы и обращаться в ЦНАПы, так как запрос обрабатывается автоматически на основе данных из государственных реестров.

Какие данные проверяются для оформления отсрочки в Резерв+

Право на отсрочку подтверждается путем автоматической сверки информации в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Для успешного оформления должны быть выполнены следующие условия:

  • школа или другое учреждение общего среднего образования указано в АИКОМ как основное место работы;
  • педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;
  • должность относится к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;
  • код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ полностью совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы в базе ПФУ.

Как оформить отсрочку в "Резерв+"

Для подачи запроса необходимо выполнить несколько шагов в приложении:

  1. Открыть "Резерв+" и перейти в раздел "Сервисы" "Запрос на отсрочку".
  2. Выбрать категорию "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования".
  3. Проверить отображаемые персональные данные, подтвердить их и отправить запрос.

Загружать дополнительные справки не требуется. После завершения проверки пользователь получит уведомление в приложении, а сведения об отсрочке появятся в электронном военно-учетном документе.

Что делать в случае отказа или ошибки

Если оформить отсрочку не удалось, лицу следует проверить актуальность данных в реестрах:

  • Проверка в АИКОМ: необходимо обратиться к администрации школы или ответственному за АИКОМ работнику, чтобы уточнить правильность указания основного места работы, нагрузки (не менее 0,75 ставки), принадлежности должности к педагогической, ФИО, даты рождения, РНОКПП и кода ЕГРПОУ. В случае ошибок ответственный работник должен обновить данные.
  • Проверка в ПФУ: если ошибка касается сведений об основном месте работы в Пенсионном фонде, следует обратиться в бухгалтерию или отдел кадров учреждения.
  • Неактуальное место работы в "Резерв+": подать запрос на корректировку непосредственно в приложении через меню "Сервисы" "Исправить данные онлайн" "Неактуальное место работы".

После внесения всех исправлений в государственные системы запрос на отсрочку в "Резерв+" можно подать повторно.

Ранее сообщалось, что Кабмин обновил порядок предоставления и переоформления отсрочок от мобилизации. Военнообязанные, уже имеющие действующую отсрочку, смогут переоформить ее по другому законному основанию без риска потерять право на отсрочку при рассмотрении заявления.

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