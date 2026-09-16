В Киеве на Подоле произошло ДТП: затруднено движение транспорта
В Киеве 16 сентября из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта на перекрестке улицы Набережно-Крещатицкой и улицы Нижний Вал
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
Водителей и других участников дорожного движения призывают учесть ситуацию при планировании маршрута поездки и, по возможности, выбрать альтернативный путь.
Напомним, что в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошло ДТП, в результате которого пострадала 58-летняя женщина.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Херсонской области объявили подозрение главы "отдела молодежной политики" окупантов в Геническе
16 сентября 2026, 15:44Призывники скрылись прямо из автобуса: на Львовщине судили старшего офицера
16 сентября 2026, 14:50После колледжа — в университет: что важно знать об отсрочке
16 сентября 2026, 14:41В Киеве разоблачили женщину, продававшую украинок для проституции
16 сентября 2026, 14:30"Чудодейственные" уколы для похудения: фальсификат, миллионные доходы и подробности дела "Биопатида"
16 сентября 2026, 14:26Дроновая атака на Херсон: оккупанты попали в жилую многоэтажку
16 сентября 2026, 13:47На Черниговщине женщина укусила полицейского на похоронах военного
16 сентября 2026, 13:30Удар по поезду "Киев – Николаев": в ГСЧС показали последствия
16 сентября 2026, 13:26Украинские защитники поразили российский Су-24 на аэродроме в Саках
16 сентября 2026, 13:03
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »