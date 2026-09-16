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16 сентября 2026, 14:30

В Киеве разоблачили женщину, продававшую украинок для проституции

16 сентября 2026, 14:30
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве разоблачили женщину, которая "предлагала" украинкам работу за деньги. В обязанности в результате входило оказание сексуальных услуг.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина и ее подельники создали канал в мессенджере. Там они публиковали фотографии и видео женщин, информацию о видах и стоимости интимных услуг, а также принимали заказы от клиентов. После получения "аванса" девушек отправляли в гостиницы столицы. В частности, во время комендантского часа.

Подозрения получили 47-летняя женщина и ее 36-летний сообщник.

"В то же время их 48-летняя сообщница скрывалась за пределами Украины. Правоохранители установили ее местонахождение на территории Сербии и в рамках международного сотрудничества обеспечили ее экстрадицию в Украину", - говорят полицейские.

Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.

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