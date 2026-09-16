"Чудодейственные" уколы для похудения: фальсификат, миллионные доходы и подробности дела "Биопатида"

Фото: Прокуратура Украины

Почти три десятка подозреваемых, миллионные доходы и препарат, которого не существует ни в одном государственном реестре лекарственных средств. В Днепре накануне выбирали меру пресечения врачу известной столичной клиники, которую подозревают в распространении поддельных инъекций для похудения "Биопатид"

Об этом пишет ТСН, передает RegioNews.

По данным СБУ и прокуратуры, речь идет о масштабной схеме продажи препарата, позиционированного как средство бразильского производства. Следствие утверждает, что на самом деле его производили в Киевской области из китайского сырья – в условиях, далеких от санитарных норм.

По данным прокуратуры, только в июне 2026 года изготовили более четырех тысяч флаконов "Биопатида". Себестоимость одного, по версии следствия, составляла около 17 долларов, тогда как продавали препарат примерно за 1200 долларов, а со скидкой – за 500. Общие доходы от продажи могли достичь пяти миллионов долларов.

Препарат активно рекламировали в соцсетях и на сайте клиники как средство быстрого похудения. Стоимость программы составляла от 40 до 75 тысяч гривен.

В прокуратуре заявляют, что в ходе расследования установили: "Биопатид" не зарегистрирован как лекарственное средство ни в Украине, ни в Бразилии, ни в других странах.

"Биопатид" – это вымышленное название, а продукция фальсифицирована. Она не может продаваться на территории Украины", – заявил начальник управления Днепропетровской областной прокуратуры Андрей Дяченко.

Правоохранители также обнародовали записи, на которых фигуранты обсуждают процесс изготовления препарата и проблемы со стерильностью. Отдельно следствие проверяет сообщения о возможных нарушениях пищеварения у людей после инъекций.

Защита подозреваемой отрицает предъявленные обвинения и ставит под вопрос сам факт фальсификации.

"Такого лекарственного средства на территории Украины не зарегистрировано. Поэтому о какой подделке или фальсификации идет речь – непонятно", – заявила адвокат врача.

Всего в деле фигурируют около 30 человек. В прокуратуре отмечают, что круг подозреваемых может расшириться. Следствие проверяет, в частности, врачей и косметологов, которые могли вводить препарат пациентам.

Руководителю столичной клиники суд уже избрал меру пресечения – два месяца содержания под стражей с возможностью внесения залога в 68 миллионов гривен. Сама подозреваемая от комментариев отказалась.

В случае доказательства вины подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы. В то же время следствие устанавливает, какой именно вред здоровью могли понести люди после использования этих инъекций.

Напомним, СБУ совместно с прокуратурой провели масштабную спецоперацию в разных регионах страны из-за поддельного препарата для похудения Biopatid.