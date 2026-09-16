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16 вересня 2026, 12:46

Атаки на пасажирський транспорт: Сибіга закликав партнерів посилити тиск на РФ

16 вересня 2026, 12:46
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Фото: з відкритих джерел
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Росію у відповідь на атаки по пасажирському транспорту в Україні

Про це глава МЗС заявив у соцмережі X, передає RegioNews.

Він відреагував на ранковий удар російського FPV-дрона по пасажирському автобусу в Нікопольському районі, а також на атаку РФ по потягу Київ-Миколаїв, пасажирів та екіпаж якого вчасно евакуювали.

Сибіга наголосив, що кожна російська атака має спричиняти нові санкції проти доходів РФ, її технологій, виробництва та ланцюгів постачання.

За словами міністра, Росія систематично атакує пасажирські потяги, локомотиви, вокзали та залізничні маршрути, розуміючи їхнє значення для цивільного населення, евакуації та економіки України.

Він також закликав партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі.

Нагадаємо, вранці 16 вересня російські війська атакували рейсовий автобус на Нікопольщині. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей. Ще щонайменше семеро людей отримали поранення.

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Україна РФ Сибіга Андрій Іванович пасажири поїзд автобус атака обстріли російська армія
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