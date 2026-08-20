22 подозрения и десятки обысков: ГБР раскрыло новые детали операции "Справедливость для бойцов"

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований планирует сообщить о подозрении 22 людям по результатам масштабной операции в военной сфере

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Больше следственных действий касается возможных незаконных выплат военнослужащим. В рамках 12 уголовных производств ГБР проводит 58 обысков, после которых подозрения могут получить 20 человек.

Отдельно правоохранители расследуют незаконное использование труда военных. Еще пять обысков проводятся в рамках соответствующего производства. В частности, проверяются случаи привлечения подчиненных к строительным, хозяйственным и другим частным работам.

Еще девять обысков проводятся по делу о коррупционных злоупотреблениях. В этом производстве готовятся подозрения двум фигурантам.

В то же время ГБР завершило расследование еще четырех производств по незаконным выплатам. Обвинительные акты в отношении 16 человек планируют направить в суд.

В Бюро отметили, что операция "Справедливость для бойцов" проводится с содействием командования ВСУ. Ее цель – обеспечить надлежащее исполнение военнослужащими своих обязанностей и предотвратить использование бюджетных средств не по назначению.

Напомним, ранее RegioNews сообщал, что Госбюро расследований приступило к масштабной спецоперации проверок в военной сфере. Запланировано более 70 обысков в воинских частях 9 областей.