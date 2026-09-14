Прикордонники знищили півмільйона російських дронів
Лише за добу прикордонники знищили майже 500 російських безпілотників. Військові показали свіжі кадри з фронту
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Лише за добу українські прикордонники знищили майже півмільйона ворожих дронів. Відомо, що, зокрема, це 70 "шахедів" та "гербер". Крім того, серед знищених є безпілотники типу "ланцет", "молнія" та інші.
"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - кажуть в ДПСУ.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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