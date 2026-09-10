Украина почти исчерпала запасы ракет для F-16 и Patriot – The Economist

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Украина почти исчерпала запасы американских ракет AIM-120 и AIM-9 для истребителей F-16. Их используют для перехвата российских крылатых ракет и новых реактивных дронов.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на The Economist, сообщает RegioNews.

По данным издания, украинскому ПВО не хватает ракет для борьбы с новыми российскими БПЛА "Герань-4" и "Герань-5". Эти дроны могут лететь со скоростью до 600 км/ч, а Россия производит около 3000 таких беспилотников в месяц.

Для борьбы с ними Украина разрабатывает собственные перехватчики. В то же время, ситуация с защитой от баллистических ракет остается еще более сложной.

Запасы ракет PAC-3 для систем Patriot в Украине также почти иссякли. По оценке The Economist, Россия производит около 100 баллистических ракет в месяц – примерно 60 "Искандер-М" и 40 RM-48U.

Ожидается, что до конца 2026 года Украина может получить несколько более старых франко-итальянских батарей ПВО SAMP/T с ракетами Aster. В 2027 году страна должна получить еще восемь новейших комплексов SAMP/TNG.

Также в Германии планируется производить до 200 ракет PAC-2 в год по лицензии. Часть из них может быть передана Украине по согласованию стран НАТО.

Отдельно Украина и европейские партнеры работают над проектом Freyja. Он должен создать более дешевую и более массовую альтернативу ракетам PAC-3, совместимую с натовскими радарами и системами обмена данными.

В проект привлечены 12 европейских оборонных компаний, среди которых французская Thales, итальянская Leonardo, немецкая Diehl и шведская Saab.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские лидеры планируют посетить США, чтобы убедить президента Дональда Трампа предоставить Украине часть американских запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot в преддверии зимы.