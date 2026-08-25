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25 августа 2026, 09:33

Европейские лидеры поедут в США просить Трампа о ракетах Patriot для Украины

25 августа 2026, 09:33
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Фото: Офис Президента
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Европейские лидеры планируют в следующем месяце посетить США, чтобы убедить президента Дональда Трампа предоставить Украине часть американских запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot в преддверии зимы

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем в комментарии Bloomberg, передает RegioNews.

По его словам, он планирует в сентябре посетить Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Бернем отметил, что во время этого визита европейские лидеры могут провести очередную встречу "коалиции решительных" и обсудить обеспечение Украины ракетами-перехватчиками.

"Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре. Я четко понимаю, что мне нужно сделать в течение ближайших нескольких недель", – сказал британский премьер.

Бернем заявил, что после своего визита в Киев испытывает "настоящий оптимизм" по поводу возможности решить проблему нехватки ракет-перехватчиков для защиты Украины от российских баллистических атак.

По словам премьера, европейские страны должны активизировать усилия для обеспечения Украины необходимыми ракетами. Он отметил, что Великобритания не использует Patriot, однако другие государства Европы могут присоединиться к этому процессу.

Бернем также подчеркнул, что для обеспечения поставок ракет Украине, вероятно, понадобятся многочисленные переговоры и решения на нескольких уровнях.

Как известно, 28 июля в Овальном кабинете состоялась встреча Зеленского с Трампом – украинский президент назвал переговоры "хорошей встречей" и обсудил с американским коллегой лицензии на производство перехватчиков для Patriot.

Впоследствии Дональд Трамп, отвечая на вопрос о ракетах для комплексов Patriot для Украины, заявил, что его предшественник Джо Байден предоставил президенту Владимиру Зеленскому "очень много оружия в 300 миллиардов долларов".

Позже Зеленский сообщил, что США будут ежемесячно предоставлять Украине ракеты для систем Patriot. Однако их все равно будет мало.

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