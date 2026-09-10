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10 вересня 2026, 07:30

Україна майже вичерпала запаси ракет для F-16 та Patriot – The Economist

10 вересня 2026, 07:30
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Фото: АР
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Україна майже вичерпала запаси американських ракет AIM-120 та AIM-9 для винищувачів F-16. Їх використовують для перехоплення російських крилатих ракет і нових реактивних дронів

Про це пише "Українська правда" із посиланням на The Economist, передає RegioNews.

За даними видання, українській ППО не вистачає ракет для боротьби з новими російськими БпЛА "Герань-4" та "Герань-5". Ці дрони можуть летіти зі швидкістю до 600 км/год, а Росія виробляє близько 3000 таких безпілотників на місяць.

Для боротьби з ними Україна розробляє власні дрони-перехоплювачі. Водночас ситуація із захистом від балістичних ракет залишається ще складнішою.

Запаси ракет PAC-3 для систем Patriot в Україні також майже вичерпалися. За оцінкою The Economist, Росія виробляє близько 100 балістичних ракет на місяць – приблизно 60 "Іскандер-М" і 40 RM-48U.

Очікується, що до кінця 2026 року Україна може отримати кілька старіших франко-італійських батарей ППО SAMP/T із ракетами Aster. У 2027 році країна має отримати ще вісім новітніх комплексів SAMP/T NG.

Також у Німеччині планують виробляти до 200 ракет PAC-2 на рік за ліцензією. Частина з них потенційно може бути передана Україні за погодженням країн НАТО.

Окремо Україна та європейські партнери працюють над проєктом Freyja. Він має створити дешевшу та масовішу альтернативу ракетам PAC-3, сумісну з натовськими радарами та системами обміну даними.

До проєкту залучені 12 європейських оборонних компаній, серед яких французька Thales, італійська Leonardo, німецька Diehl та шведська Saab.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські лідери планують відвідати США, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні частину американських запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot напередодні зими.

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