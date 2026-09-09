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09 сентября 2026, 12:20

Аренда жилья в Черновцах выросла: какие цены в сентябре и где искать дешевле

09 сентября 2026, 12:20
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Фото: BUK media
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В Черновцах заметно оживился рынок аренды жилья. Средняя стоимость аренды квартир за год выросла примерно на 14-22%

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на BUK media.

По словам риелтора Ирины Белокопытой, главные причины – высокий спрос со стороны ВПЛ, студентов и бизнеса в сочетании с ограниченным количеством доступного жилья в безопасном западном регионе.

Средние цены на аренду квартир в городе сейчас составляют:

  • 1-комнатные: 13 500 – 15 500 грн ($350-380). Варианты с современным ремонтом и автономным отоплением в новостройках или вблизи центра достигают 18 000 – 22 000 грн.
  • 2-комнатные: 18 000 – 18 500 грн ($450-600).
  • 3-комнатные: 21 500 – 22 000 грн (от $520-600 и выше).

Особую ценность имеет жилье, адаптированное к отключениям света. За индивидуальное отопление, инверторы, аккумуляторы или резервное питание арендаторы готовы доплачивать еще 10-20%.

Самый высокий спрос и самые высокие цены удерживают центр города, районы Соборной площади и парка Шевченко, а также новостройки на проспекте Независимости и ул. Русской. В спальных районах (Южно-Кольцевая, Бульвар, Скальда) жилье дешевле: например, трехкомнатную квартиру без мебели можно снять ориентировочно за $300. По данным объявлений, двухкомнатную на ул. Героев Небесной Сотни предлагают за $350, а более скромную однокомнатную на ул. Энтузиастов – за $250.

Самые выгодные предложения долго не задерживаются, а количество вариантов на OLX сократилось примерно до 80. Несмотря на дефицит, иногда появляется жилье за 10–12 тысяч гривен. Впрочем, по словам риелтора Ирины Белокопытой, такие объекты расхватывают очень быстро, поэтому в свободном доступе остается преимущественно более дорогая недвижимость.

Для бюджетных арендаторов Черновцы остаются более доступными, чем Львов или Ужгород. Студенты ЧНУ им. Юрия Федьковича в основном ищут варианты недалеко от центра и корпусов – на улицах Университетской, Коцюбинского и проспекте Независимости. Скромную однокомнатную квартиру здесь можно снять за 9 000 – 12 000 грн в месяц, а отдельную комнату – за 3 500 – 5 000 грн.

Что происходит в других регионах

Подорожание аренды является общей тенденцией для запада Украины из-за переезда жителей из других регионов. Количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир за год выросло в Луцке (+23%), Черновцах (+10%), Киеве (+6%), Виннице (+4%) и Ивано-Франковске (+3%), а стоимость однокомнатного жилья в целом по стране выросла на 26%.

В то же время в Киеве цены немного просели: 1-комнатные арендуют в среднем за 16 900 грн, а 2-комнатные — за 21 900 грн. По прогнозам риелторов, в случае продолжения обстрелов столичного региона поток переселенцев на запад будет расти, из-за чего стоимость жилья на Буковине может расти и дальше.

Несмотря на это, Черновцы остаются одной из самых доступных областных столиц региона. Впрочем, из-за высокого спроса и дефицита предложений самые выгодные варианты аренды разбирают первыми.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве повысили тариф на водоснабжение и водоотвод. Решения объясняют ростом стоимости электроэнергии, горючего и реагентов.

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Черновцы жильё аренда квартиры аренда жилья подорожание переезд
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