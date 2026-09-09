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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
09 сентября 2026, 12:56

Новый посол в США: требования Зеленского и ловушка временного назначения

09 сентября 2026, 12:56
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Выбор посла в США для Зеленского очень ограничен
Выбор посла в США для Зеленского очень ограничен
Фото: из открытых источников
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"Посол США нужен, Patriot нам нужны, много всего, и посол нужен. Здесь очень важно не ошибиться, и поэтому есть кандидатуры. Не буду пока говорить, что это за кандидаты. Но мне, прежде всего, нужно получить подробную справку. И не только от Службы безопасности Украины, но и от НАБУ. Жду дополнительную информацию и будем принимать решение", – отметил Зеленский.

Мой короткий комментарий:

Во-первых, для того чтобы привлечь НАБУ к уже определенной схеме проверки, нужно внести изменения и дополнения в нормативные акты. Как по мне, СБУ всегда было достаточно. И Служба нормально справлялась. Что сейчас? Нет доверия?

Разве трудно выявить, у кого есть бизнес в США, то есть прямой конфликт интересов, или не понятно за многие годы, нет ли других рисков.

Во-вторых, есть целый ряд кандидатур, которые уже эти проверки прошли по несколько раз. Есть и такие действительно опытные украинские дипломаты, которые могут занять эту важную должность, что называется, "с колес". И у них уже был опыт работы с президентом Украины. А здесь затягивать не стоит.

В-третьих, есть желаемое, а есть действительное.

Кандидатом сейчас должен быть тот/та, кто соответствует трем ключевым требованиям:

  • соответствующим профессиональным способностям (свободная коммуникация на английском важна, и это не только про профессиональное владение языком, но и про понимание "языка" партнеров);
  • доверием президента (возможность прямой связи 24/7);
  • уже сформированными контактами с действующей Администрацией в США (если твой телефонный звонок или месседж принимают люди из ближайшего окружения Дональда Трампа).

По таким характеристикам именно для Владимира Зеленского выбор не так уж и велик… И я готов озвучить, кто подойдет под такой реалистичный формат.

Это – Сергей Кислица.

Но такое назначение будет временным. Вряд ли новоназначенный посол Украины в США пробудет весь предусмотренный Законом "О дипломатической службе" срок в четыре года. И ему будет так же сложно продолжить потом карьеру по восходящей линии.

Я служил послом Украины в США в подобный сложный избирательный период. Знаю, о чем говорю.

Если про идеального кандидата, то смотрите по ссылке.

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Украина война США Посольство США посол
 
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