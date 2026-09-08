Пограничники накрыли огнем укрытие россиян
Украинские военные дронами атакуют технику врага и позиции окупантов. Пограничники показали, как накрывали огнем укрытие россиян
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Эти кадры сделаны на Южно-Слобожанском направлении, где работает пограничная комендатура быстрого реагирования 4 пограничного отряда в составе Сил обороны Украины.
Украинские военные дронами успешно атаковали сразу пять укрытий россиян. Также попали по позиции врага с реактивной системой залпового огня и состава боеприпасов.
"Точная разведка и слаженная работа экипажей лишают врага опорных позиций, необходимых для закрепления на этом участке фронта", - рассказали военные.
Напомним, подразделения Сил обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа поразили ряд военных целей окупантов на временно оккупированных территориях и в РФ. В частности, поражены места хранения, подготовки и пуска вражеских ударных БПЛА.