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08 сентября 2026, 15:55

Пограничники накрыли огнем укрытие россиян

08 сентября 2026, 15:55
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские военные дронами атакуют технику врага и позиции окупантов. Пограничники показали, как накрывали огнем укрытие россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Эти кадры сделаны на Южно-Слобожанском направлении, где работает пограничная комендатура быстрого реагирования 4 пограничного отряда в составе Сил обороны Украины.

Украинские военные дронами успешно атаковали сразу пять укрытий россиян. Также попали по позиции врага с реактивной системой залпового огня и состава боеприпасов.

"Точная разведка и слаженная работа экипажей лишают врага опорных позиций, необходимых для закрепления на этом участке фронта", - рассказали военные.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа поразили ряд военных целей окупантов на временно оккупированных территориях и в РФ. В частности, поражены места хранения, подготовки и пуска вражеских ударных БПЛА.

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