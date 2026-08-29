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Подразделения Сил обороны Украины 28 августа и ночью на 29 августа поразили ряд военных целей оккупантов на временно оккупированных территориях и в РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в районах Донецка и Гвардейского (ТОТ АР Крым) поражены места хранения, подготовки и пуска вражеских ударных БПЛА, а в Берестках Донецкой области – пункт управления беспилотниками.

В районе Знаменки на территории временно оккупированного Крыма под удар попал российский комплекс радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, подтверждено уничтожение 28 августа зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" вблизи Клинцев Брянской области РФ. Степень нанесенного оккупантам ущерба уточняется.

В Генштабе отмечают, что системная работа по ликвидации ключевых военных объектов врага продолжается.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 24 августа поразили 66 военных целей России и на временно оккупированных территориях. Среди них – российский истребитель МиГ-29 в Ростовской области, а также четыре радиолокационные станции.