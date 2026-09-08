Прикордонники накрили вогнем укриття росіян

Фото: ДПСУ

Українські військові дронами атакують техніку ворога та позиції окупантів. Прикордонники показали, як накривали вогнем укриття росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Ці кадри зроблені на Південно-Слобожанському напрямку, де працює прикордонна комендатура швидкого реагування 4 прикордонного загону у складі Сил оборони України.

Українські вйськові дронами успішно атакували одразу п'ять укриттів росіян. Також влучили по позиції ворога з реактивною системою залпового вогню та складу боєприпасів.

"Точна розвідка та злагоджена робота екіпажів позбавляють ворога опорних позицій, необхідних для закріплення на цій ділянці фронту", - розповіли військові.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ. Зокрема, уражені місця зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних БпЛА.