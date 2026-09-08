Прикордонники накрили вогнем укриття росіян
Українські військові дронами атакують техніку ворога та позиції окупантів. Прикордонники показали, як накривали вогнем укриття росіян
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Ці кадри зроблені на Південно-Слобожанському напрямку, де працює прикордонна комендатура швидкого реагування 4 прикордонного загону у складі Сил оборони України.
Українські вйськові дронами успішно атакували одразу п'ять укриттів росіян. Також влучили по позиції ворога з реактивною системою залпового вогню та складу боєприпасів.
"Точна розвідка та злагоджена робота екіпажів позбавляють ворога опорних позицій, необхідних для закріплення на цій ділянці фронту", - розповіли військові.
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ. Зокрема, уражені місця зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних БпЛА.