Россияне ударили по СТО на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро ранены

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В Днепровском районе в результате российской атаки на станцию технического обслуживания погиб один человек. Еще пять человек получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Все пострадавшие госпитализированы. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом состоянии.

На месте попадания работают все экстренные службы.

Напомним, утром 5 сентября российские войска повторно атаковали Запорожье. В результате вражеского удара произошел пожар на территории автостоянки. Ранее вражеские беспилотники повредили жилые дома в Запорожской области.